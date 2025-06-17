Ограничение движения транспорта в Виннице, хоть и временное, направлено на то, чтобы зимой жители не столкнулись с аварийными ситуациями или холодными батареями.

Ограничение движения транспорта в Виннице продлится на одной из важных городских улиц с 18 июня по 8 июля 2025 года, сообщает Politeka.

Речь идет о частичном перекрытии на улице Ивана Бойко, о чем официально сообщил Винницкий городской совет. Такие мероприятия связаны с подготовкой к отопительному сезону и реконструкцией теплосети.

Ограничение будет действовать на отрезке дороги от заезда в дом №19 на улице Ивана Миколайчука до заезда в дом №12-А на улице Келецкой.

Это создаст определенные трудности для водителей, ведь участок расположен в жилом массиве, активно используемом для ежедневных поездок. В связи с этим городские власти призывают водителей заранее планировать маршруты и обращать внимание на установленные дорожные знаки.

Пешеходам волноваться не стоит – их движение будет организовано беспрепятственно. Для автотранспорта будут установлены все необходимые предупредительные и ограничительные знаки. За это будет отвечать коммунальное предприятие СМЭД ОДР, которое занимается организацией дорожного движения в городе.

Реконструкция теплосети — часть общегородской программы по модернизации инфраструктуры, которая предусматривает улучшение качества теплоснабжения для жителей. Особенно актуальны такие работы становятся в летний период, когда теплоснабжение не используется, и есть возможность без значительного дискомфорта провести обновление.

Ограничение движения транспорта в Виннице, хоть и временное, направлено на то, чтобы зимой жители не столкнулись с аварийными ситуациями или холодными батареями. Горожанам советуют отнестись к временным неудобствам с пониманием, ведь модернизация теплосети – это инвестиция в комфорт ближайших лет.

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