Новый график поездов в Одессе заработает с конца июня, сообщает Politeka.

"Укрзализныця" решила добавить новые рейсы в популярные направления, чтобы сделать путешествия к морю и обратно более удобными.

Новый график поездов в Одессе предусматривает несколько дополнительных рейсов, предназначенных специально для периода летних отпусков. Из столицы, например, пасажирский состав начнет курсировать с 27 июня и будет доступен до 30 июня включительно.

По пути он будет останавливаться в Казатине, Виннице, Жмеринке и Вапнярке, поэтому жители Винницкой области также получили удобную возможность добраться до побережья. Еще одна новость для планирующих отдых на юге касается маршрута из Львова.

Для этого направления предусмотрены дополнительные рейсы. Пассажирский состав будет отправляться не только в последние дни этого месяца, но и в июле, в том числе 4, 6, 11, 13, 18 и 20 числа. Здесь предусмотрена остановка в Жмеринке.

Следует отметить, что эти изменения произошли потому, что компания пытается успевать за сезонными потребностями пассажиров, ведь летние месяцы – это всегда пик поездок. Итак, новый график поездов в Одессе не просто позволяет удобнее планировать отпуск, а делает поездки более приятными.

В "Укрзализныце" отмечают, что билеты, как и всегда, можно приобрести тремя способами: через официальный сайт, приложение железнодорожной компании, или же в кассах любого вокзала.

Напомним, что, кроме этих нововведений, "Укрзализныця" добавила восемнадцать пар пассажирских составов на летний период в связи с повышенным спросом на некоторые направления. Это значит, что доехать до нужного места, до родственников, по работе, или на отдых, стало гораздо проще и удобнее.

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