Местным жителям создали новый график движения транспорта в Волынской области, поэтому рассказываем, о чем идет речь.

Новый график движения транспорта в Волынской области предполагает запуск городского автобуса №1 в одном из городов, сообщает Politeka.

Как информируют на сайте городского совета Киверцев, этот рейс активно работает еще с самого начала года. Он курсирует по направлению от филиала "Волыньоблэнерго" до улицы Королева с остановкой на железнодорожном вокзале. Местные чиновники говорят, что такое нововведение существенно облегчило передвижение по городу для местных жителей.

Новый график движения транспорта в Волынской области охватывает маршрут, который проходит по центральным улицам города. Автобус курсирует через улицу Шевченко, Киевскую, Филиппа Орлика, Луцка, Соборности, Прилесную, Ярослава Мудрого, Квартальную и Степана Бандеры.

Таким образом, он охватывает как жилые кварталы, так и объекты социальной инфраструктуры, что не может быть не удобным для жителей. Новый график движения транспорта в Волынской области предусматривает шесть ежедневных рейсов по каждому направлению.

Из Королева автобус будет отправляться в 7:10, 8:10, 11:10, 13:10, 14:55 и 17:10. В обратном направлении, в филиал "Волыньоблэнерго", будет прибывать в 7:40, 8:40, 11:40, 13:40, 15:25 и 17:40. Расписание составлено таким образом, чтобы охватить и утренние часы пик, и дневные потребности пассажиров.

Что касается стоимости проезда, она зависит от того, коды ли вы едете. Если пассажир едет в пределах одного района, то билет обойдется в 10 гривен для взрослого и 5 для ребенка. Если же человек пересекает железнодорожный путь, придется заплатить чуть больше.

В таком случае взрослый билет обойдется в 15, а детский в 10. Обслуживает автобус частный предприниматель Сергей Кирилюк.

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