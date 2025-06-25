Ця справа нагадує про необхідність своєчасного оновлення інформації, що впливає на нарахування пенсії в Києві

Пенсійний фонд України звернувся до суду з вимогою повернення переплати пенсії в Києві у розмірі 39 036 гривень від жінки, яка продовжувала працювати в органах прокуратури, хоча отримувала виплати за вислугу років відповідно до Закону України «Про прокуратуру», передає Politeka.

Про це йдеться у рішенні Шевченківського районного суду Києва, опублікованому 4 червня 2025 року.

Жінка подала заяву на призначення виплат 9 серпня 2022 року, вказавши, що працює за спеціальністю, яка дає право на пенсію за вислугу років. Однак у системі ПФУ було зазначено, що вона не працює.

Факт працевлаштування підтверджується копією трудової книжки, яка є у матеріалах справи. Через це вона отримувала виплати за Законом України «Про прокуратуру», тоді як мала б отримувати пенсію відповідно до Закону № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

ПФУ направив жінці лист із проханням повернути переплату у розмірі 39 036 гривень за період з 09.08.2022 по 31.12.2022 року, але відповіді не отримав. У суді було встановлено, що вона мала можливість перевірити і оновити інформацію у своєму електронному кабінеті, але не зробила цього.

Суд визнав, що жінка не повідомила вчасно про працевлаштування, через що виникла зайві надходження. Таким чином, з неї стягнуть суму переплати на користь Пенсійного фонду. Суд підкреслив, що неповідомлення про зміну обставин є підставою для відшкодування коштів.

Ця справа нагадує про необхідність своєчасного оновлення інформації, що впливає на нарахування пенсії в Києві.

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