У мешканців Київської області літо проходить із традиційними незручностями, тож показуємо графік відключення води на тиждень з 23 до 29 червня.

Графік відключення води на тиждень з 23 до 29 червня у Київській області вже діє і охоплює одразу кілька районів столиці, повідомляє Politeka.

Йдеться про щорічні гідравлічні випробування тепломереж, без яких не обійтися перед стартом опалювального сезону.

Графік відключення води на тиждень з 23 до 29 червня у Київській області включає Святошинський, Дарницький, Подільський, Шевченківський, Голосіївський та Оболонський райони.

Саме в цих частинах Києва і передмістях найближчими днями гарячого душу не буде. Фахівці перевіряють тепломережі на міцність, виявляють потенційно аварійні ділянки, а десь одразу й ремонтують, якщо є потреба.

Така профілактика дає змогу уникнути масових поломок взимку, коли навіть кілька годин без тепла можуть перетворитися на проблему. У деяких будинках гарячу воду вже вимкнули ще на початку місяця.

Наприклад, на вулицях Депутатській, Львівській, Святошинській та проспекті Перемоги мешканці залишилися без послуги і чекатимуть відновлення до 25 числа. А от на Дарниці обмеження триватимуть до 23-го.

Тим часом Шевченківський район готується до повного завершення робіт тільки після 27-го числа. І це ще не крайній термін, бо, за графіком відключення води на тиждень з 23 до 29 червня у Київській області, в окремих районах теплий душ повернеться аж після 2 липня.

В цілому, без водопостачання залишаться сотні будинків у столиці. Зокрема, йдеться про мешканців на вулицях Максима Берлінського, Вавілових, Бориса Житкова, Орловській, Подвойського, Ризькій, Сальського.

Щусєва, Межовій, Полковій, Феодосійській, Китаївській, Автозаводській, Олександра Попова, Мукачівській та інших. У списку є цілі багатоповерхівки, тож загальна кількість мешканців, які тимчасово терпітиме незручності, сягає тисяч.

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