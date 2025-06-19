Інформація про графік відключення світла в Полтавській області за 22 червня 2025 року є важливою для всіх споживачів.

Графік відключення світла в Полтавській області запланований на 22 червня 2025 року, пмовідомляє Politeka.

У зв’язку з виконанням робіт з капітального ремонту електричних мереж, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, АТ «Полтаваобленерго» проведе тимчасові перерви в електропостачанні на території Скороходівської селищної ради та прилеглих населених пунктів.

Перебої в електропостачанні очікуються з 8:00 ранку до 19:00 вечора. Відключення торкнеться сіл Березове, Козаче, Коханівка, Никонорівка, Рябківка, Скибівка, Степове, Трудолюбівка, Филенкове, Шевченківка, Петрівка, а також смт Скороходове.

Зокрема, вимкнення електроенергії відбудеться на багатьох вулицях цих населених пунктів, таких як Березова, Миру, Центральна, Магістральна, Шевченка, Польова, Затишна, Молодіжна, Сонячна та інших.

АТ «Полтаваобленерго» просить мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, пов’язаних з відсутністю електроенергії. Профілактичні роботи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та попередження аварійних ситуацій у подальшому.

Інформація про графік відключення світла в Полтавській області за 22 червня 2025 року є важливою для всіх споживачів, щоб завчасно спланувати свої справи та мінімізувати незручності. Рекомендується заздалегідь підготуватися до відсутності електроенергії в зазначені години.

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