Информация о графике отключения света в Полтавской области за 22 июня 2025 года важна для всех потребителей.

График отключения света в Полтавской области запланирован на 22 июня 2025 года, сообщает Politeka.

В связи с выполнением работ по капитальному ремонту электрических сетей, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР, АО «Полтаваоблэнерго» проведет временные перерывы в электроснабжении на территории Скороходовского поселкового совета и близлежащих населенных пунктов.

Перебои в электроснабжении ожидаются с 8:00 утра до 19:00 вечера. Отключение коснется сел Березово, Казачье, Кохановка, Никоновровка, Рябковка, Скибовка, Степное, Трудолюбовка, Филенково, Шевченковка, Петровка, а также пгт Скороходово.

В частности, отключение электроэнергии произойдет на многих улицах этих населенных пунктов, таких как Березовая, Мира, Центральная, Магистральная, Шевченко, Полевая, Уютная, Молодежная, Солнечная и других.

АО «Полтаваоблэнерго» просит жителей отнестись с пониманием временных неудобств, связанных с отсутствием электроэнергии. Профилактические работы направлены на повышение надежности электроснабжения и предупреждение аварийных ситуаций в дальнейшем.

Информация о графике отключения света в Полтавской области за 22 июня 2025 года важна для всех потребителей, чтобы заранее спланировать свои дела и минимизировать неудобства. Рекомендуется заранее подготовиться к отсутствию электроэнергии в указанные часы.

Следите за обновлениями и новостями от АО «Полтаваоблэнерго», чтобы оперативно получать актуальную информацию о состоянии наличия электриков в вашем регионе. Бесперебойное электроснабжение – залог комфорта и безопасности каждого дома.

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