Відключення світла в Одеській області буде тимчасовим та запланованим.

Відключення світла в Одеській області заплановане на 19 та 20 червня 2025 року у зв’язку з проведенням профілактичних робіт у межах Чорноморської міської територіальної громади, повідомляє Politeka.

Роботи проводить АТ "ДТЕК Одеські Електромережі" з метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям в електромережах.

19 червня, відключення електроенергії буде:

у Чорноморську (вул. Паркова) з 08:00 до 17:00;

у Бурлачій Балці (вул. Виноградна, Північна, Садова, Сонячна, Степова, Центральна, Шевченка, пров. Виноградний, Причал, Приморська, Шкільна, інші) з 08:00 до 18:00;

в Олександрівці (вул. Горбунова Дмитра, Захисників України, Садова, Степна, пров. Степний) — з 08:00 до 20:00.

20 червня, знеструмлення очікуються:

у Чорноморську (вул. 1-го Травня, 8 Лінія, Виноградна, Данченка, Набережна, Південна, Середня, Шевченка, просп. Миру тощо) з 08:00 до 19:00;

у Бурлачій Балці (вул. Виноградна, Північна, Сонячна, Центральна, Шевченка та ін.) з 08:00 до 18:00;

у Малодолинському (вул. Будівельна, Вишнева, Вознесенська, Заводська, Миру, Паромна, Шмідта, пров. Весняний, пров. Шмідта тощо) з 08:00 до 20:00;

в Олександрівці — аналогічно з 08:00 до 20:00.

Відключення світла в Одеській області буде тимчасовим та запланованим. Жителям варто заздалегідь підготуватися до знеструмлення: зарядити мобільні пристрої, підготувати ліхтарики та подбати про збереження продуктів у холодильниках.

АТ "ДТЕК Одеські Електромережі" перепрошує за тимчасові незручності та закликає мешканців поставитися з розумінням до необхідних технічних заходів.

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