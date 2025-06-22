У жителей Киевской области лето проходит с традиционными неудобствами, поэтому показываем график отключения воды на неделю с 23 по 29 июня.

График отключения воды на неделю с 23 по 29 июня в Киевской области уже действует и охватывает сразу несколько районов столицы, сообщает Politeka.

Речь идет о ежегодных гидравлических испытаниях теплосетей, без которых не обойтись перед стартом отопительного сезона.

График отключения воды на неделю с 23 по 29 июня в Киевской области включает Святошинский, Дарницкий, Подольский, Шевченковский, Голосеевский и Оболонский районы.

Именно в этих частях Киева и пригородах в ближайшие дни горячего душа не будет. Специалисты проверяют теплосети на прочность, обнаруживают потенциально аварийные участки, а где-то сразу и ремонтируют, в случае необходимости.

Такая профилактика позволяет избежать массовых поломок зимой, когда даже несколько часов без тепла могут превратиться в проблему. В некоторых домах горячую воду уже выключили еще в начале месяца.

К примеру, на улицах Депутатской, Львовской, Святошинской и проспекте Победы жители остались без услуги и будут ждать восстановления до 25 числа. А вот на Дарнице ограничения продлятся до 23-го.

Тем временем Шевченковский район готовится к полному завершению работ только после 27 числа. И это еще не крайний срок, потому что, по графику отключения воды на неделю с 23 по 29 июня в Киевской области, в отдельных районах теплый душ вернется только после 2 июля.

В целом без водоснабжения останутся сотни домов в столице. В частности, речь идет о жителях на улицах Максима Берлинского, Вавиловых, Бориса Житкова, Орловской, Подвойского, Рижской, Сальского.

Щусева, Межовой, Полковой, Феодосийской, Китаевской, Автозаводской, Александра Попова, Мукачевской и других. В списке есть целые многоэтажки, так что общее количество жителей, временно терпящих неудобства, достигает тысяч.

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