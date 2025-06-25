Это дело напоминает о необходимости своевременного обновления информации, влияющей на начисление пенсии в Киеве

Пенсионный фонд Украины обратился в суд с требованием возвращения переплаты пенсии в Киеве в размере 39036 гривен от женщины, которая продолжала работать в органах прокуратуры, хотя получала выплаты за выслугу лет в соответствии с Законом Украины «О прокуратуре», передает Politeka.

Об этом говорится в решении Шевченковского районного суда Киева, опубликованном 4 июня 2025 года.

Женщина подала заявление на назначение выплат 9 августа 2022, указав, что работает по специальности, которая дает право на пенсию за выслугу лет. Однако в системе ПФУ было отмечено, что она не работает.

Факт трудоустройства подтверждается копией трудовой книжки, имеющейся в материалах дела. Поэтому она получала выплаты по Закону Украины «О прокуратуре», тогда как должна получать пенсию в соответствии с Законом № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

ПФУ направил женщине письмо с просьбой вернуть переплату в размере 39 036 гривен за период с 09.08.2022 по 31.12.2022, но ответа не получил. В суде было установлено, что у нее была возможность проверить и обновить информацию в своем электронном кабинете, но не сделала этого.

Суд признал, что женщина не сообщила своевременно о трудоустройстве, из-за чего возникли лишние поступления. Таким образом, с нее взыскат сумму переплаты в пользу Пенсионного фонда. Суд подчеркнул, что уведомление об изменении обстоятельств является основанием для возмещения средств.

Это дело напоминает о необходимости своевременного обновления информации, влияющей на начисление пенсии в Киеве.

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