Дефіцит овочів у Дніпропетровській області та загальна ринкова ситуація призводять до збільшення вартості.

Дефіцит овочів у Дніпропетровській області спричинив чергове зростання вартості огірків на українському ринку, повідомляє Politeka.

Ціни на тепличні овочі досягли 30–50 гривень за кілограм, що на 13% перевищує показники минулого тижня. Причиною подорожчання стало істотне зменшення пропозиції через зачистки тепличних площ і несприятливі погодні умови.

Аналітики EastFruit зазначають, що більшість тепличних комбінатів зараз зайняті підготовкою до другої сівозміни, що істотно обмежує обсяг продукції на ринку. Крім того, обсяги постачання з літніх теплиць скоротилися через затримки зі збиранням врожаю, спричинені погодними аномаліями. В результаті дефіцит став відчутним.

Ціни на огірки коливаються в межах 30–50 гривень за кілограм (приблизно $0,72–1,20), що демонструє помітне зростання порівняно з минулим тижнем. Водночас поточна вартість залишається на 16% нижчою за минулорічний рівень у цей же період. Представники ринку застерігають, що подальше підвищення цін може негативно позначитися на обсягах реалізації овочів.

Отже, дефіцит овочів у Дніпропетровській області та загальна ринкова ситуація призводять до збільшення вартості, що створює додаткові виклики для споживачів і виробників найближчим часом.

До слова, про дефіцит продуктів повідомляли і в Кривому Розі.

Основною причиною такої ситуації називають низьку врожайність жита. Якщо порівнювати з пшеницею, то вихід становить 40 центнерів з гектара проти 60. Через це аграрії не зацікавлені у вирощуванні цієї культури. Значну частину раніше постачала Білорусь, однак нині імпорт практично припинився.

Джерело: УНН

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО з липня: які документи потрібні для оформлення допомоги.