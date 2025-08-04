Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області буде працювати ще більш ефективно, якщо волонтери знатимуть, що саме потрібно місцевим жителям.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області тепер буде надаватися ще точніше завдяки новій ініціативі благодійного фонду, повідомляє Politeka.

Як йдеться на сторінці благодійної організації "МБФ "Відновити лінію життя"" у Facebook, в Дніпропетровській області розпочалося оновлення даних для ефективного розподілу гуманітарної допомоги дя пенсіонерів та інших людей, які її потребують.

Акцент зроблено саме на вразливі категорії населення, зокрема літніх людей і внутрішньо переміщених осіб. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області стала центральним напрямком роботи фонду "Відновити лінію життя".

Проєкт охоплює також Запорізький та Донецький регіон. Основна мета ініціативи полягає в тому, щоб якнайшвидше дійти до громад, які відчувають нестачу найнеобхіднішого та живуть поруч із бойовими діями.

Постійна зміна ситуації в регіонах змушує волонтерів діяти гнучко. Саме тому було створено онлайн-анкету, яку можуть заповнити всі, хто має актуальну інформацію про потреби в селах і містах.

Чим більше достовірних даних буде зібрано, тим ефективніше розподілятимуться ресурси: від харчових наборів до медикаментів, гігієнічних засобів та іншої необхідної підтримки.

Збір інформації не обмежується лише офіційними представниками. Долучитися можуть керівники місцевої влади, старости громад, активісти, працівники соціальної сфери, освітяни, лікарі, а також самі мешканці.

Анкета для аналізу потреб вже відкрита до заповнення. Вона дасть можливість краще зрозуміти, де і яка саме підтримка потрібна. Заповнити її можна за посиланням.

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