Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области будет работать еще более эффективно, если волонтеры будут знать, что нужно местным жителям.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области теперь будет оказана еще точнее благодаря новой инициативе благотворительного фонда, сообщает Politeka.

Как говорится на странице благотворительной организации "МБФ "Відновити лінію життя"" в Facebook, в Днепропетровской области началось обновление данных для эффективного распределения гуманитарной помощи для пенсионеров и других нуждающихся.

Акцент сделан именно на уязвимые категории населения, в том числе пожилых и внутренне перемещенных лиц. Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области стала центральным направлением работы фонда "Відновити лінію життя".

Проект включает также Запорожский и Донецкий регион. Основная цель инициативы состоит в том, чтобы как можно быстрее дойти до общин, которые испытывают нехватку самого необходимого и живут рядом с боевыми действиями.

Постоянное изменение ситуации в регионах заставляет волонтеров действовать гибко. Именно поэтому была создана онлайн-анкета, которую могут заполнить все, у кого есть актуальная информация о потребностях в селах и городах.

Чем больше достоверных данных будет собрано, тем будут эффективнее распределяться ресурсы: от пищевых наборов до медикаментов, гигиенических средств и другой необходимой поддержки.

Сбор информации не ограничивается только официальными представителями. Присоединиться могут руководители местных властей, старосты общин, активисты, работники социальной сферы, педагоги, врачи, а также сами жители.

Анкета для анализа потребностей уже открыта для заполнения. Она позволит лучше понять, где и какая именно поддержка нужна. Заполнить ее можно по ссылке .

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ с июля: какие документы нужны для оформления помощи.