Безкоштовне житло для переселенців у Кривому Розі також доступне у вигляді соціального найму.

Безкоштовне житло для переселенців у Кривому Розі доступне за умови взяття на квартирний облік, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають Факти ICTV.

Внутрішньо переміщені особи мають право подати заяву до органів місцевого самоврядування або Центру надання адміністративних послуг, щоб стати на облік. У разі позитивного рішення житло надається на рік з можливістю подовження. Проживання — безоплатне, оплачуються лише комунальні послуги.

Пріоритет — родинам із багатьма дітьми, вагітним, пенсіонерам, людям з інвалідністю та тим, чиє житло знищено. Громадяни, які мають менше 13,65 м² на особу або 35,22 м² на домогосподарство, також можуть претендувати на тимчасове розміщення. Право на користування зберігається протягом дії воєнного стану та ще пів року після його завершення.

Для оформлення потрібно подати копії документа, що посвідчує особу, довідки ВПО для всіх членів родини, документи про родинні зв’язки, ідентифікаційний код, а також довідки про пільги.

Безкоштовне житло для переселенців у Кривому Розі також доступне у вигляді соціального найму — безоплатне користування приміщенням, залежно від доходу. Для пільгових категорій можливе безстрокове користування та подальша приватизація.

Очікування залежить від наявності вільного фонду: у разі надходження вільного об’єкта дім має бути наданий не пізніше ніж через три дні після реєстрації у фонді.

До слова, для пошуку домівки також доступний спеціально створений державний сервіс "Прихисток" допомагає знайти домівку онлайн. Щоб скористатися ресурсом, потрібно зайти на сайт, обрати регіон, ввести склад родини, переглянути пропозиції та зв’язатися з власником.

Джерело: Факти ICTV

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