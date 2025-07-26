Безкоштовне житло для переселенців у Кривому Розі доступне за умови дотримання необхідної процедури.

Безкоштовне житло для переселенців у Кривому Розі надається через державні сервіси, приватні ініціативи, місцеву владу та громадян, повідомляє Politeka.

Внутрішньо переміщені особи можуть скористатися платформами, які містять інформацію про доступні прихистки, вільні місця та контакти для розміщення.

Згідно з повідомленням Міністерства розвитку громад та територій, знайти тимчасовий дім можна у приватних осіб, комунальних закладах, державних установах та центрах гуманітарної допомоги. Зручна для пошуку карта й інформація доступна на платформі "Там, де вас чекають", де зазначають кількість місць і телефони контакт-центрів.

Спеціально створений державний сервіс "Прихисток" допомагає знайти домівку онлайн. Щоб скористатися ресурсом, потрібно зайти на сайт, обрати регіон, ввести склад родини, переглянути пропозиції та зв’язатися з власником. Схожий принцип використано й у волонтерському сервісі "Допомагай".

Органи місцевого самоврядування та обласні військові адміністрації розміщують переселенців у місцях компактного поселення. Інформацію про намір поселитися в таких закладах слід повідомляти відповідальним під час евакуації, гуманітарному штабу або за телефонами гарячих ліній.

Крім житла, ВПО мають право на державну грошову допомогу. Для її оформлення необхідно звернутися до управління соціального захисту за місцем перебування. Особи, які надали безкоштовне житло, можуть подати заяву на компенсацію. Інструкція для цього опублікована на сайті "Прихисток".

Безкоштовне житло для переселенців у Кривому Розі доступне за умови дотримання необхідної процедури.

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