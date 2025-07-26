Бесплатное жилье для переселенцев в Кривом Роге доступно при соблюдении необходимой процедуры.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кривом Роге предоставляется через государственные сервисы, частные инициативы, местные власти и граждан, сообщает Politeka.

Внутри перемещенные лица могут воспользоваться платформами, содержащими информацию о доступных убежищах, свободных местах и контактах для размещения.

Согласно сообщению Министерства развития общин и территорий, найти временный дом можно у частных лиц, коммунальных заведениях, государственных учреждениях и центрах гуманитарной помощи. Удобная для поиска карта и информация доступна на платформе "Там, де вас чекають" , где указывается количество мест и телефоны контакт-центров.

Специально созданный государственный сервис "Прихисток" помогает найти дом онлайн. Чтобы воспользоваться ресурсом нужно зайти на сайт, выбрать регион, ввести состав семьи, просмотреть предложения и связаться с владельцем. Подобный принцип использован и в волонтерском сервисе "Допомагай".

Органы местного самоуправления и областные военные администрации размещают переселенцев в местах компактного поселения. Информацию о намерении поселиться в таких учреждениях следует сообщать ответственным при эвакуации, гуманитарном штабе или по телефонам горячих линий.

Кроме жилья, ВПЛ имеют право на государственную денежную помощь. Для ее оформления необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту нахождения. Лица, предоставившие бесплатное жилье, могут подать заявление на компенсацию. Инструкция для этого опубликована на сайте "Убежище".

Бесплатное жилье для переселенцев в Кривом Роге доступно при соблюдении необходимой процедуры.

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