Робота для пенсіонерів у Кривому Розі залишається актуальним питанням для багатьох містян.

У часи, коли ціни ростуть, а пенсії не завжди дозволяють почуватися впевнено, робота для пенсіонерів у Кривому Розі може стати справжнім порятунком, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення на платформі work.ua, робота для пенсіонерів у Кривому Розі не обмежується тільки традиційними варіантами, як от прибирання.

Наприклад, у дитячому розважальному центрі зараз шукають посудомийницю. Графік: з 9 до 21, можна виходити на 2 дні через 2 або 3 через 3. Зарплата коливається в межах 10 000–12 000 гривень.

Умови прості та зрозумілі, а ще передбачене безкоштовне харчування. Основна вимога до кандидатів - охайність, відповідальність і, звісно, відсутність шкідливих звичок. Головна задача передбачає миття посуду.

Ще одна пропозиція, яка може зацікавити старших людей, це робота для пенсіонерів у Кривому Розі електромонтером-водієм оперативно-виїзної бригади. Тут уже зарплата вища, від 16 000 до 17 000, а ще додається премія у розмірі 35 відсотків.

Роботодавець гарантує офіційне працевлаштування, оплачувані лікарняні, медичне страхування та нормований позмінний графік. Але тут вже потрібна технічна освіта або досвід в енергетичній галузі, знання нормативів і наявність посвідчення водія категорій В і С.

Крім того, кандидат має вміти користуватися програмним забезпеченням на базі Android. Основні завдання: обслуговування електрообладнання, заповнення документації, ліквідація аварій і подальше навчання для виконання складніших завдань.

Інший приклад - вакансія промоутера. Праця нескладна, пов’язана з роздачею листівок біля багатоповерхівок. Графік гнучкий, його можна обрати під себе, тому це чудова можливість підзаробити, не обмежуючи себе надто суворими вимогами. Платять щодня, а в місяць може виходити сума в межах 7 000.

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