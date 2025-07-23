Знайти стабільну зайнятість у старшому віці цілком реально, адже робота для пенсіонерів у Чернігові є.

На ринку праці з'являється все більше варіантів для пенсіонерів, які вийшли на пенсію, але мають бажання й сили на роботу в Чернігові, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Чернігові наразі передбачає як технічні, так і обслуговуючі посади з достойною оплатою та комфортними умовами.

Як свідчать оголошення на сайті work.ua, робота для пенсіонерів у Чернігові доступна на місцевому деревообробному комбінаті. Там шукають електромонтера, і цей варіант може бути цікавим людям із технічною освітою та досвідом. Зарплата тут варіюється від 25300 до 27500 гривень, залежно від кваліфікації.

Вимоги включають вміння читати електросхеми, відповідальність і бажання уживатися в команді. Не обов’язково мати актуальну групу з електробезпеки, головне мати третю чи вище. Тут пропонують змінний графік: чотири дні через два, зміна з 7:30 до 19:30.

В обов’язки входить ремонт і монтаж електрообладнання, діагностика несправностей, встановлення нових систем і підтримка справності дереваобробних верстатів.

Інший варіант - посада помічника оператора на автозаправці в селі Кіпті. Тут платять 11000, але є бонуси, відсотки від продажу певних товарів і чайові. Для багатьох літніх людей саме гнучкий графік стає вирішальним.

Також є вакансія вантажника в Мартусівці. Тут порібно мати фізичну витривалість. Зарплату обіцяють від 30000 до 33000, залежно від виробітку. Додатково надаються премії за кількість змін, оплачувані лікарняні, безкоштовне харчування, спецодяг і корпоративний транспорт. Працевлаштування офіційне.

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