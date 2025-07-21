Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області є це не лише способом додаткового заробітку, а й шансом залишатися активним учасником сучасного ринку праці.

Відкрито декілька нових вакансій, серед яких передбачена робота для пенсіонерів у Кіровоградській області, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні пропозиції можна переглянути на сайті work.ua.

Пропозиції охоплюють різні напрями — від фізичної праці до інтелектуальної діяльності, тому кожен охочий зможе знайти місце відповідно до своїх можливостей, навичок та зацікавлень.

Так, компанія Агродар ЛТД з міста Олександрія шукає вантажника зі стабільною оплатою у розмірі 16 800 грн. Робота передбачає завантажувально-розвантажувальні процеси, переміщення продукції на складі, комплектування товарів. Гарантоване офіційне оформлення, своєчасні виплати та можливість працювати позмінно. Підходить людям старшого віку, студентам та кандидатам з інвалідністю.

Мережа АЗК WOG у Кропивницькому запрошує на вакансію помічника оператора, де окрім базового доходу у 11 000 грн, працівник отримує премії, чайові та корпоративні знижки. Основні обов’язки — заправка авто, консультування клієнтів, підтримка чистоти території.

Компанія Інтелект-Центр відкрила позицію продавця-консультанта ПЗ з оплатою від 20 000 грн та перспективами кар'єрного зростання. Завдання включають спілкування з клієнтами, продаж програм, налаштування та технічну підтримку. Офісна зайнятість — понеділок-п’ятниця, повний день.

Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області — це не лише спосіб додаткового заробітку, а й шанс залишатися активним учасником сучасного ринку праці, при цьому отримуючи повагу, стабільність та підтримку з боку роботодавців.

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