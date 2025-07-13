Протягом наступного тижня, з 14 по 20 липня 2025 року, в Кіровоградській області будуть застосовуватися місцеві графіки відключення світла.

Спеціалісти Кіровоградобленерго попередили, коли та в яких населених пунктах у період із 14 по 20 липня діятимуть графіки відключення світла, пише Politeka.

У понеділок, 14 липня, графіки відключення світла будуть застосовуватися з 9:00 до 18:00 у звʼязку з капітальним ремонтом в мережах у селі Павлиш (частково), а також у селах Млинок і Зибкове у звʼязку з плановими роботами.

У вівторок без електроенергії тимчасово залишиться частина мешканців таких населених пунктів Кіровоградської області: Вишнівці, Деріївка, Зибкове. Всі знеструмлення триватимуть із 9 до 19 години, повідомляє Politeka.

За даними Кіровоградобленерго, у середу, 16 липня, графіки відключення світла діятимуть у межах сіл Куцеволівка, Попівка та Деріївка. У четвер часткові планові знеструмлення відбудуться на території Попівки, а також населених пунктів Зибкове, Мар'ївка, Федорівка

У пʼятницю без електроенергії залишаться деякі будинки в Попівці та Лозуватці, а в суботу – у Браїлівці. На неділю в регіоні обленерго поки не планує жодних робіт в електромережах.

Якщо ситуація зміниться і будуть застосовуватися якісь додаткові обмеження електропостачання, про це повідомлять на сайті обленерго.

Поки експерти "Укренерго" просять українців за можливості використовувати потужні електроприлади в період найактивнішої роботи сонячних електростанцій (з 10 до 15 години), аби розвантажити загальну мережу.

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