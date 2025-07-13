В течение следующей недели, с 14 по 20 июля 2025 года, в Кировоградской области будут применяться местные графики отключения света.

Специалисты Кировоградоблэнерго предупредили, когда и в каких населенных пунктах с 14 по 20 июля будут действовать графики отключения света, пишет Politeka.

В понедельник, 14 июля, графики отключения света будут применяться с 9:00 до 18:00 в связи с капитальным ремонтом в сетях в селе Павлыш (частично), а также в селах Млынок и Зыбково в связи с плановыми работами.

Во вторник без электроэнергии временно останется часть жителей таких населенных пунктов Кировоградской области: Вишневцы, Дериевка, Зыбково. Все обесточения продлятся с 9 до 18 часов, сообщает Politeka.

По данным Кировоградоблэнерго, в среду, 16 июля, графики отключения света будут действовать в пределах сел Куцеволовка, Поповка и Дериевка. В четверг частичные плановые обесточивания состоятся на территории Поповки, а также населенных пунктов Зыбково, Марьевка, Федоровка.

В пятницу без электроэнергии останутся некоторые дома в Поповке и Лозоватке, а в субботу – в Браиловке. На воскресенье в регионе облэнерго пока не планирует никаких работ в электросетях.

Если ситуация изменится и будут применяться какие-либо дополнительные ограничения электроснабжения, об этом сообщат на сайте облэнерго.

Пока эксперты "Укрэнерго" просят украинцев по возможности использовать мощные электроприборы в период активной работы солнечных электростанций (с 10 до 15 часов), чтобы разгрузить общую сеть.

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