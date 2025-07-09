Введення такого графіка відключення світла в Кіровоградській області спрямоване на підтримку стабільного функціонування інфраструктури.

У зв’язку з проведенням планового технічного обслуговування енергетичних мереж на території Устинівської територіальної громади, буде тимчасово введено графік відключення світла в Кіровоградській області, передає Politeka.

Таку інформацію надає Устинівська селищна рада.

11 липня 2025 року з 08:00 до 17:00 відбудеться масштабне знеструмлення споживачів у селах Докучаєве, Мальчевське та Медове.

У селі Докучаєве обмеження охоплять вулиці: Віталія Федитника (будинки №1, 3–6б, 7–54, 56, 61, 63), Докучаївська (№1–24), Затишна (№1–54), Захисників України (№1–53), Ігоря Правосудька (№1–30), Лісова (№1–11), Миру (№1–29), Степова (№1–14) і Травнева (№1–54 включно з 35А).

У селі Мальчевське планове вимкнення передбачено на вулицях: Богдана Хмельницького (будинки №1, 3, 10, 13), Михайла Грушевського (№1–6), Набережна (№1–19), Соборності (№1–19) та Шевченка (від №1 до №43).

У селі Медове роботи триватимуть на вулицях Лесі Українки (будинки №8, 13, 16, 25, 28), Центральній (№6, 38), а також у мікрорайоні Хутор.

Введення такого графіка відключення світла в Кіровоградській області спрямоване на підтримку стабільного функціонування інфраструктури, забезпечення надійної подачі електроенергії у майбутньому та попередження аварій.

Енергетики закликають місцевих мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, заздалегідь підготуватися до перебоїв, перевірити заряд мобільних пристроїв, подбати про альтернативні джерела освітлення та уникати використання енергоємних приладів під час знеструмлення.

Останні новини України:

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі: де українці можуть знайти підтримку.