Введение такого графика отключения света в Кировоградской области направлено на поддержание стабильного функционирования инфраструктуры.

В связи с проведением планового технического обслуживания энергетических сетей на территории Устиновской территориальной громады будет временно введен график отключения света в Кировоградской области, передает Politeka.

Такую информацию предоставляет Устиновский поссовет.

11 июля 2025 с 08:00 до 17:00 состоится масштабное обесточивание потребителей в селах Докучаево, Мальчевское и Медовое.

В селе Докучаев ограничения коснутся улиц: Виталия Федитника (дома №1, 3–6б, 7–54, 56, 61, 63), Докучаевской (№1–24), Затишна (№1–54), Защитников Украины (№1–53), Игоря Правосудко (№1–53). 1–30), Лесова (№ 1–11), Мира (№ 1–29), Степова (№ 1–14) и Травнева (№ 1–54, включая 35А).

В селе Мальчевское плановое отключение предусмотрено на улицах: Богдана Хмельницкого (дома №1, 3, 10, 13), Михаила Грушевского (№1–6), Набережная (№1–19), Соборности (№1–19) и Шевченко (от №1 до №43).

В селе Медовое работы будут продолжаться на улицах Леси Украинки (дома №8, 13, 16, 25, 28), Центральной (№6, 38), а также в микрорайоне Хутор.

Введение такого графика отключения света в Кировоградской области направлено на поддержание стабильного функционирования инфраструктуры, обеспечение надежной подачи электроэнергии в будущем и предупреждение аварий.

Энергетики призывают местных жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, предварительно подготовиться к перебоям, проверить заряд мобильных устройств, позаботиться об альтернативных источниках освещения и избегать использования энергоемких приборов во время обесточивания.

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