Дефіцит продуктів у Кіровоградській області може стати реальністю вже восени 2025 року, повідомляє Politeka.

Мед опинився під загрозою зникнення через погодні катаклізми та масову загибель бджіл. За словами фахівців, цьогорічні обсяги збирання продукту становитимуть не більше третини торішнього рівня. Аналогічні проблеми фіксуються в США й багатьох європейських країнах, що посилює загрозу глобального дефіциту.

На думку експерта Сергія Шароніна, ситуація є надзвичайною. Весна виявилася затяжною, з рвучкими заморозками, зливами й градом. Пасіки в Кіровоградському регіоні, як і по всій Україні, зазнали значних втрат.

Через холодну погоду рослини практично не виділяли нектар, а під час цвітіння акації рясні дощі остаточно змили залишки потенційного врожаю. Таким чином, дефіцит продуктів у Кіровоградській області тепер загрожує й споживачам натурального меду.

Друга хвиля збору — з соняшнику — також опинилася під загрозою. Сильна посуха охопила значну частину південних та центральних територій, що значно ускладнило збір нектару. До того ж цей сорт має нижчу ринкову ціну, що ставить пасічників у скрутне становище навіть у разі часткового успіху.

На міжнародному ринку проблеми не менш відчутні: США страждають від хімічного отруєння бджіл, а в Європі перший медозбір практично зірвано. Зменшення поставок із традиційних регіонів змушує трейдерів орієнтуватися на імпорт з Азії, хоча його якість часто викликає сумніви.

Аналітики прогнозують, що вже до жовтня ціна баночки меду зросте на 40–60%. Найбільше постраждає органічний сегмент — натуральна продукція ризикує стати розкішшю для масового споживача.

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