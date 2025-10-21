Додаткову грошову допомогу для пенсіонерів у Дніпропетровській області отримають домогосподарства, у складі яких є внутрішньо переміщені особи.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається для придбання твердого пічного побутового палива на опалювальний сезон 2025–2026 років, пише Politeka.net.

Як йдеться в повідомленні уряду, термін реєстрації для таких осіб було продовжено до 24 жовтня 2025 року.

Відповідно до урядового рішення, громадяни, які не подали заявки на отримання коштів до 24 серпня 2025 року, можуть звернутися до місцевого органу управління за задекларованою або фактичною адресою проживання до кінця жовтня. Це дозволяє охопити тих, хто з різних причин не скористався першою хвилею реєстрації.

Додаткову грошову допомогу для пенсіонерів у Дніпропетровській області отримають домогосподарства, у складі яких є внутрішньо переміщені особи, які вже користуються пільгами або субсидіями на купівлю твердого пічного палива, але не отримували допомоги від міжнародних організацій протягом цього опалювального сезону.

У рамках урядової програми кожне домогосподарство, що відповідає встановленим критеріям, може отримати державну допомогу в розмірі 19,4 тисячі гривень на придбання дров, вугілля, брикетів або пелетів.

Програма спрямована на підтримку вразливих груп населення, які проживають у населених пунктах поблизу зони бойових дій — в межах 10 км від державного кордону з рф або поблизу лінії фронту в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Ключовою умовою для отримання допомоги є наявність опалювальної системи на твердому паливі в будинку або квартирі.

Право на грошову допомогу для пенсіонерів у Дніпропетровській області мають наступні категорії громадян:

внутрішньо переміщені особи;

багатодітні родини з трьома та більше дітьми;

родини з низьким рівнем доходу;

самотні матері або батьки, які самостійно виховують дітей;

особи похилого віку, самотні або безробітні;

громадяни з інвалідністю та їхні родини, які потребують догляду.

