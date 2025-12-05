Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області стало темою обговорення, оскільки зміни зачепили кілька міст і відчутно вплинули на витрати мешканців, повідомляє Politeka.

У Вознесенську тепер за подачу води потрібно сплачувати 34,89 грн за кубометр, а за відведення — 11,06 грн. Міська адміністрація пояснює це зростанням витрат підприємства та необхідністю підтримувати стабільну роботу мереж, які давно потребують оновлення.

В Очакові тарифи вищі: 90,40 грн за подачу та 101,30 грн за відведення. Комунальні служби зазначають, що аварійні ділянки та пошкоджені колектори створюють ризики для безперебійного функціонування систем.

У Миколаєві обговорюють двоставкову модель опалення. Жителі зазначають, що нинішній механізм змушує сплачувати великі суми навіть без фактичного теплопостачання, що потребує перегляду нарахувань.

Експерти підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області вимагає уважного планування бюджету. Вони радять громадянам врахувати нові суми при складанні річних витрат, а владі — забезпечити прозорість розрахунків та своєчасне інформування.

Коригування торкнулося ключових послуг, що надаються громадам, і набуде чинності після офіційного затвердження. Місцева адміністрація наголошує, що мета змін — підтримка стабільності роботи систем та належної якості послуг для населення.

Крім того, незважаючи на таку ситуацію, в області ожна отримати грошову допомогу. Програма передбачена для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які офіційно отримали такий статус протягом останніх шести місяців, а також для громадян, які після вимушеного переїзду повернулися з-за кордону в Україну.

