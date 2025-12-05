Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області стало темою обговорення, оскільки зміни зачепили кілька міст і відчутно вплинули на витрати мешканців, повідомляє Politeka.

У Вознесенську тепер за подачу води потрібно сплачувати 34,89 грн за кубометр, а за відведення — 11,06 грн. Міська адміністрація пояснює це зростанням витрат підприємства та необхідністю підтримувати стабільну роботу мереж, які давно потребують оновлення.

В Очакові тарифи вищі: 90,40 грн за подачу та 101,30 грн за відведення. Комунальні служби зазначають, що аварійні ділянки та пошкоджені колектори створюють ризики для безперебійного функціонування систем.

У Миколаєві обговорюють двоставкову модель опалення. Жителі зазначають, що нинішній механізм змушує сплачувати великі суми навіть без фактичного теплопостачання, що потребує перегляду нарахувань.

тариф на воду, кран

Експерти підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області вимагає уважного планування бюджету. Вони радять громадянам врахувати нові суми при складанні річних витрат, а владі — забезпечити прозорість розрахунків та своєчасне інформування.

Коригування торкнулося ключових послуг, що надаються громадам, і набуде чинності після офіційного затвердження. Місцева адміністрація наголошує, що мета змін — підтримка стабільності роботи систем та належної якості послуг для населення.

Крім того, незважаючи на таку ситуацію, в області ожна отримати грошову допомогу. Програма передбачена для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які офіційно отримали такий статус протягом останніх шести місяців, а також для громадян, які після вимушеного переїзду повернулися з-за кордону в Україну.

