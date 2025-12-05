Визначено перелік громадян, які можуть отримати безкоштовне житло в Запоріжжі позачергово.

У Запоріжжі окремі категорії громадян можуть розраховувати на отримання службового або соціального безкоштовного житла для ВПО, повідомляє Politeka.net.

У випадках, коли надати його неможливо, законодавство передбачає грошову компенсацію.

Відповідно до закону "Про житловий фонд соціального призначення", право на соціальне житло мають люди, які потребують підвищеної підтримки держави.

До таких категорій належать особи з інвалідністю та тяжкими захворюваннями, які не можуть проживати у спільних помешканнях через стан здоров’я.

Його також можуть отримати громадяни, що мешкають у будівлях, офіційно визнаних аварійними або непридатними для подальшого проживання.

Окремої уваги потребують діти-сироти, які після завершення навчання залишаються без власного будинку та потребують стартової підтримки.

Право на безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі мають і переселенці, які не володіють нерухомістю на підконтрольних Україні територіях.

До потенційних отримувачів також належать сім’ї, у яких житлова площа на одну особу становить менше ніж 7 квадратних метрів, а також громадяни з дуже низьким середньомісячним доходом, які фактично не мають достатніх ресурсів для забезпечення базових потреб.

Соціальне житло надається лише тим, хто опинився у складних життєвих обставинах або не має можливості самостійно забезпечити себе житлом.

Станом на 2025 рік визначено перелік громадян, які можуть отримати безкоштовне житло в Запоріжжі позачергово.

До цієї групи належать сім’ї загиблих військовослужбовців, а також реабілітовані жертви політичних репресій.

Пріоритет у наданні також є у учасників бойових дій, ветерани війни та люди, які отримали інвалідність унаслідок воєнних дій.

До позачергових також віднесено осіб, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, дітей-сиріт і дітей з інвалідністю. Крім того, першочергове право є у людей, які зазнали втрат через стихійні лиха або надзвичайні ситуації, а також багатодітні родини, у яких виховується 5 і більше дітей.

Мінімальна норма площі становить 13,65 квадратного метра на одну людину. За потреби органи місцевого самоврядування можуть збільшити цю площу ще до 10 квадратних метрів або надати повноцінний дім. Такі помешкання можуть бути окремими кімнатами в комунальних квартирах, самостійними квартирами чи житловими будинками.

Важливо розуміти, що соціальний дім не переходить у приватну власність. Воно надається виключно у користування, згідно з договором соціального найму, який визначає права й обов’язки сторін.

Для отримання житла громадянин має звернутися до місцевого органу влади, надати документи, що підтверджують право на пільги або складні життєві обставини. Після цього проводиться перевірка умов проживання заявника. Рішення про взяття на облік ухвалює житлова комісія, після чого особа очікує своєї черги на отримання житла або компенсації.

