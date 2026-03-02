У Харкові споживачів попередили про тимчасовий графік відключення газу на 3 березня, тому розповідаємо, кого це стосується.

Графік відключення газу на 3 березня у Харкові стосується Слобідського району, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на 3 березня у Харкові введуть через планові роботи на мережах.

У рамках планового обслуговування та перевірки газових мереж у Слобідському районі певні будинки залишаться без блакитного палива. Йдеться про такі адреси:

вул. Сумцова, будинок 28; вул. Селіванова, будинки 20, 22, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 48; вул. Уграїцького, будинки 46 та 48; вул. Франка, будинок 6; пров. Уграїцького, будинок 16.

Мешканцям цих будинків радять заздалегідь перекрити крани на газових приладах та дотримуватися всіх правил безпеки під час тимчасової перерви у газопостачанні.

Відновлення подачі блакитного палива буде виконано після завершення робіт і проведення обстеження внутрішньобудинкових систем газопостачання.

Фахівці "Газмережі" наголошують, що доступ до кожного помешкання є обов’язковим, щоб переконатися у безпечному підключенні та дотриманні норм експлуатації.

Під час планових робіт компанія перевіряє герметичність систем, стан запірної арматури та роботу приладів, що забезпечує безпеку мешканців після відновлення подачі газу.

Таким чином, містянам варто враховувати графік відключення газу на 3 березня у Харкові при плануванні власних побутових справ. Це дозволить мінімізувати незручності.

Актуальну інформацію про інші планові роботи можна також знайти на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газмережі".

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: хто ризикує втратити соцпідтримку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: куди звертатися, щоб отримати дах над головою.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що саме можуть надати та куди звертатися.