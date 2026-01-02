Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Харківській області потребує постійної уваги з боку отримувачів.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Харківській області може бути припинена у разі придбання житла за визначених законом обставин, повідомляє Politeka.

Питання збереження державної підтримки після купівлі нерухомості залишається одним із найпоширеніших серед внутрішньо переміщених осіб та людей літнього віку. Багато родин розраховують на регулярні виплати й побоюються втратити їх через зміну майнового стану.

Порядок призначення та нарахування коштів регулюється постановою Кабінету Міністрів України №332 від 20 березня 2022 року. Документ визначає перелік підстав, за яких фінансова підтримка не надається або припиняється достроково.

Однією з таких причин є придбання квартири, будинку чи земельної ділянки. Виплати можуть бути скасовані, якщо хтось із членів домогосподарства здійснив покупку на суму понад 100 тисяч гривень протягом трьох місяців до звернення або вже в період отримання коштів.

Окремо фахівці звертають увагу, що значення має не лише ціна об’єкта. У низці випадків вирішальним стає сам факт володіння житловим приміщенням, незалежно від дати укладення угоди.

Юристи пояснюють, що соціальну підтримку можуть припинити, якщо житло розташоване на території, яка не входить до переліку регіонів активних або завершених бойових дій, або ж у місцевості, де офіційно визначено дату завершення окупації.

При цьому кожна ситуація розглядається індивідуально. Органи соцзахисту аналізують склад сім’ї, місце розташування нерухомості та відповідність критеріям, передбаченим урядовими рішеннями.

Саме тому грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Харківській області потребує постійної уваги з боку отримувачів. Експерти радять заздалегідь консультуватися з профільними службами перед укладанням будь-яких майнових угод, аби уникнути несподіваного припинення виплат.

