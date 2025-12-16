Робота для пенсіонерів у Харкові стає все більш доступною, адже багато компаній відкривають вакансії саме для людей з життєвим досвідом.

Робота для пенсіонерів у Харкові в багатьох випадках означають офіційне працевлаштування, стабільну зарплату та соціальні гарантії, повідомляє Politeka.

Серед актуальних вакансій, які пропонуються на платформі work.ua, є робота для пенсіонерів у Харкові на посаді завідуючого господарством у компанії Нова пошта.

Зайнятість передбачає наявність власного автомобіля, організацію дрібних ремонтів, контроль за технічним станом обладнання та готовність активно виконувати обов’язки.

Заробітна плата становить близько 20 000 гривень, плюс компенсація пального. Важливо, що компанія гарантує білу заробітну плату, оплачувані лікарняні, 26 календарних днів щорічної відпустки, медичне страхування та страхування життя, а також можливість кар’єрного зростання.

Ще одна цікава пропозиція для тих, хто цікавиться роботою для пенсіонерів у Харкові, це оператор котельні в Аптеці 911.

Основне завдання на цій посаді - забезпечувати стабільне функціонування опалювального обладнання, контролювати температуру та стан котлів, підтримувати рівень палива та своєчасно проводити профілактику.

Для кандидатів важливо мати досвід від одного року у суміжній сфері та відповідально ставитися до своїх обов’язків. Оплата праці коливається від 10 500 до 11 000 гривень. Графік: доба через три.

Для тих, хто хоче розвиватися у іншій сфері, є позиція інженера з пожежної безпеки також в Аптеці 911.

Вона передбачає контроль за дотриманням правил пожежної безпеки, проведення інструктажів для персоналу, розробку та впровадження заходів безпеки, а також підготовку звітів і документації.

