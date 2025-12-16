У Старому Мерчику зафіксовано подорожчання проїзду у Харківській області, повідомляє Politeka.

вартість поїздки зросла з 50 до 80 гривень.

Як повідомляє депутат Валківської міської ради — Юлія Любченко, адміністрація проводить конкурси серед перевізників на міжміські маршрути, але не має повноважень регулювати тарифи. Ціни визначають самі перевізники з урахуванням витрат на паливо, обслуговування автобусів та інших чинників.

На маршруті Мерчик – Харків-3 курсують три компанії: Вікінг Авто (проміжний маршрут через Красний Кут), АТ Восток (Н. Мерчик – Харків) та ТОВ Південбудтранс (спеціальний маршрут Старий Мерчик – Харків). Інформацію про підвищення тарифів мають публікувати у друкованих ЗМІ, однак для зручності пасажирів її розміщують і в салонах автобусів.

Отже, подорожчання проїзду у Харківській області вже відчули місцеві жителі.

Крім того, про схожу ситуацію повідомляли в Івано-Франківській області.

Новий тариф на громадський транспорт складе 15 гривень за поїздку. Міська влада пояснює, що це рішення ухвалене з огляду на економічні реалії та необхідність підтримки стабільної роботи маршрутів.

Експерти зазначають, що подорожчання проїзду в Івано-Франківській області стало очікуваним кроком для забезпечення безперебійного функціонування міського транспорту та підтримки водіїв і підприємств, які обслуговують маршрути.

Міський голова повідомив, що така ситуація з підвищенням зумовлена зростанням цінників на пальне, запасні частини та витрат на обслуговування автобусів і зарплати водіїв.

