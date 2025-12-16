Для отримання безкоштовних продуктів у Полтаві необхідно пройти реєстрацію на місці, проте потрібно мати ряд документів.

У Полтаві фонд «Карітас» реалізує програму підтримки ВПО та пенсіонерів, забезпечуючи їх безкоштовними продуктами й гарячими обідами в межах роботи соціальної їдальні, пише Politeka.

Про цей проєкт розповіли на сайті організації «Карітас».

Як зазначають у фонді, проєкт спрямований на щоденне надання повноцінного гарячого харчування людям, які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують додаткової допомоги. Соціальна їдальня користується стабільним попитом серед мешканців Полтави, адже для багатьох відвідувачів гарячий обід є важливою складовою щоденної підтримки.

Учасникам програми, які відповідають установленим критеріям, видають абонемент строком на 30 днів. Отримати обіди можна щодня з 13:00 до 14:00 за адресою: вулиця Семена Антонця (Балакіна), 24.

Для отримання безкоштовних продуктів у Полтаві необхідно пройти реєстрацію на місці та мати при собі документи, що підтверджують особу та статус: паспорт громадянина України, індивідуальний податковий номер (ІПН), довідку ВПО та документ, що підтверджує належність до категорії вразливих осіб, наприклад, довідку про інвалідність.

Нещодавно фонд «Карітас» оголосив про новий етап реєстрації до проєкту. Участь у ньому запропонували мешканцям Полтави та ВПО з інвалідністю І–ІІІ групи, а також самотнім людям віком від 60 років. Водночас подавати заявки могли лише ті громадяни, які не отримували гарячі обіди від фонду після травня 2024 року.

Метою ініціативи є забезпечення регулярного, безпечного та якісного харчування для осіб, які найбільше цього потребують. У «Карітасі» наголошують, що допомога має бути не лише практичною, а й людяною та гідною, тому закликають усіх, хто відповідає умовам програми, активно долучатися до проєкту.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: українцям доступні безкоштовні послуги.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Полтавській області: на які виплати можна розраховувати у грудні 2025.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Полтавській області: яких цінників чекати напередодні свят.