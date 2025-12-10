Грошова допомога для ВПО у Полтавській області буде нараховуватися відповідно до чинних норм та охоплює різні категорії громадян, повідомляє Politeka.
Кошти продовжать надходити для тих, хто потребує особливої уваги в умовах війни та складної економічної ситуації.
Розмір грошової допомоги для ВПО у Полтавській області у грудні 2025 року визначено на рівні 3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю та 2000 грн для інших переселенців.
Ці виплати надаються щонайменше до лютого 2026 року, оскільки Кабінет Міністрів України постановою № 332 продовжив програму підтримки переселенців ще на пів року.
Грошова допомога для ВПО у Полтавській області нараховується на банківські рахунки 15 та 28 числа кожного місяця.
Отримати гроші можуть особи, які вимушено залишили домівки через бойові дії або окупацію територій, а також ті, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання, за умови подання документів на отримання компенсації.
Крім того, виплати поширюються на осіб з інвалідністю I–III груп, сім’ї з дітьми до 18 років або до 23 років у разі навчання, сім’ї, де всі члени непрацездатні, та інші вразливі категорії громадян.
Важливо зазначити, що у грудні переселенці отримають кошти автоматично, якщо їхні дані актуальні у банківських системах та Єдиній інформаційній системі соціальної сфери. Якщо ж виплата не надійшла, особа може подати заяву до органів ПФУ для отримання коштів самостійно.
Усі процедури передбачають мінімальну бюрократію та забезпечують безпечний переказ коштів на спеціальні рахунки.
