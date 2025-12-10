У грудні 2025 року ВПО у Полтавській області продовжать отримувати грошову допомогу від держави, тож розповідаємо детальніше.

Грошова допомога для ВПО у Полтавській області буде нараховуватися відповідно до чинних норм та охоплює різні категорії громадян, повідомляє Politeka.

Кошти продовжать надходити для тих, хто потребує особливої уваги в умовах війни та складної економічної ситуації.

Розмір грошової допомоги для ВПО у Полтавській області у грудні 2025 року визначено на рівні 3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю та 2000 грн для інших переселенців.

Ці виплати надаються щонайменше до лютого 2026 року, оскільки Кабінет Міністрів України постановою № 332 продовжив програму підтримки переселенців ще на пів року.

Грошова допомога для ВПО у Полтавській області нараховується на банківські рахунки 15 та 28 числа кожного місяця.

Отримати гроші можуть особи, які вимушено залишили домівки через бойові дії або окупацію територій, а також ті, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання, за умови подання документів на отримання компенсації.

Крім того, виплати поширюються на осіб з інвалідністю I–III груп, сім’ї з дітьми до 18 років або до 23 років у разі навчання, сім’ї, де всі члени непрацездатні, та інші вразливі категорії громадян.

Важливо зазначити, що у грудні переселенці отримають кошти автоматично, якщо їхні дані актуальні у банківських системах та Єдиній інформаційній системі соціальної сфери. Якщо ж виплата не надійшла, особа може подати заяву до органів ПФУ для отримання коштів самостійно.

Усі процедури передбачають мінімальну бюрократію та забезпечують безпечний переказ коштів на спеціальні рахунки.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Полтавській області: де можна мати від 12 тисяч зарплати на місяць.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що відомо про нові розцінки.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: чого очікувати переселенцям в грудні.