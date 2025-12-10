Для місцевих мешканів показали детальний прогноз погоди на тиждень з 11 по 17 грудня в Одесі, тож розповідаємо деталі.

Прогноз погоди на тиждень з 11 по 17 грудня в Одесі передбачає як похмурі дні, так і чисте і безхмарне небо в окремі дати, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 11 по 17 грудня в Одесі опублікували на сайті sinoptik.ua.

Так, 11.12 прогнозують хмарне небо з ранку до вечора, температура коливатиметься від +6° вночі до +8° вдень, вітер до 2,9 м/с, вологість від 78% до 95%. 12.12 будуть аналогічні показники. Опадів не передбачається.

13.12 сонце рідко визиратиме з-за хмар, температура вдень досягне +7°, вночі +8°, вітер до 5,4 м/с, вологість 77-81%. 14.12 очікується похмуре небо протягом всього дня, вдень +8°, вночі +5°, вітер 2-4,9 м/с, ймовірність невеликих опадів до 20%.

На 15.12 синоптики прогнозують, що день та вечір будуть ясними, а ранкові години залишаться похмурими, вдень +5°, вночі +2°, вітер до 5,1 м/с, опадів не буде.

16.12 ранкові хмари швидко розсіються, і в другій половині дня пануватиме сонце, температура вдень +6°, вночі +2°, вітер стабільний 3,3 м/с, вологість від 59% до 82%.

17.12 небо в місті затягнеться хмарами ще з ранку і залишатиметься похмурим до вечора, температура вдень +7°, вночі +3°, вітер до 4,4 м/с, ймовірність опадів до 4%.

Метеорологи радять враховувати даний прогноз погоди на тиждень з 11 по 17 грудня в Одесі при плануванні власних справ справ та активностей. Через відсутність, або малу ймовірність дощів, можна частіше виходити на прогулянки на свіжому повітрі.

Однак, попри плюсові показники на термометрах, все ж, варто одягатися тепло, адже зимою є ризик швидше промерзнути.

