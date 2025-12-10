Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області стало актуальною потребою для багатьох українців.

Наразі існує кілька державних програм, що допомагають для ВПО та іншим категоріям громадян отримати нове безкоштовне житло в Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області передбачене низкою законодавчих і соціальних ініціатив. Закон України про житловий фонд соціального призначення регулює механізми, за якими люди можуть отримати квартири чи будинки від держави.

Процес не завжди швидкий, адже вимагає збору документів і тривалого очікування, проте для багатьох він стає єдиною можливістю почати нове життя в новій громаді.

Пріоритет серед отримувачів мають військовослужбовці, люди з інвалідністю, родини загиблих героїв, сироти, діти без батьківського піклування та ті, хто втратив помешкання через бойові дії.

Для ВПО держава пропонує кілька варіантів. Це може бути нове помешкання у тилових регіонах за рахунок іноземної допомоги або службові квартири для тимчасового проживання.

Особливу увагу приділяють родинам із дітьми, літнім людям і громадянам із інвалідністю. Військові зазвичай отримують квартири у новобудовах або відновлене безкоштовне житло в Дніпроперовській області, на яке виділяють державні та донорські кошти.

Окрім цього, суттєвою підтримкою може стати програма "єВідновлення". Вона передбачає компенсацію для тих, чиї домівки були зруйновані. Люди можуть отримати сертифікати на новий будинок або гроші для його будівництва.

Інша ініціатива - це "єОселя", яка пропонує іпотеку під 3 відсотки для військових, медиків, педагогів і науковців.

