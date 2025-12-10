"Харківобленерго" зробилоо графіки відключення світла у Харківській області на 11 грудня.

У Харківській області 11 грудня діятимуть графіки відключення світла, запроваджені у зв’язку з проведенням масштабних ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.

У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графіки відключення світла у Харківській області на 11 грудня.

Обмеження електропостачання заплановані з 09:00 до 17:00 через ремонт повітряної лінії в населеному пункті Мищенки. Відключення торкнуться окремих адрес:

Вільшанська 1; 10; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 5; 6; 6А; 7; 8; 9;

Весняна 10; 2; 3; 4; 5; 6;

Вишнева 1; 10; 11; 12; 14; 16; 20; 23; 25; 27; 33; 39; 45; 47; 5; 9;

Космічна 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 24; 26; 27; 28; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 40; 5; 6; 71; 8; 9;

Літня 36; 6; 7; 8;

Мічуріна 1; 11; 13; 2; 3; 5; 9;

Мирна 11; 13; 17; 19; 21; 26; 46; 6; 7; 8;

Протонівська 1; 10; 12; 16; 18; 20;

Степова 1; 13; 17; 18; 20; 22; 25; 27; 28; 29; 31; 33; 35; 39; 9;

Широка 10; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 23А; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 41; 42; 44; 45; 46; 47; 49; 4А; 51; 53; 54; 56; 58; 6; 60; 6А; 8; 84; 90.

Також можливі перебої зі світлом у населеному пункті Нестеренки — з 09:00 до 17:00. Знеструмлення триватимуть за визначеними адресами:

Олени Пчілки;

Набережний 1; 3;

вул.Дарвіна 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 18; 1В; 1Г; 2; 20; 22; 3; 4; 5; 5А; 5В; 6; 7; 8.

У селі Манченки електропостачання також буде припинене з 09:00 до 17:00 у зв’язку з роботами на лініях електропередачі. Відключення стосуватимуться низки вулиць:

Культури; Руслана Шимона; пров.Козацький;

Івана Богуна 1; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 2; 20; 22; 22А; 24; 3; 4; 6; 7; 8; 9;

Дачна 2;

Залізнична 10; 14; 16; 18; 1Д; 2; 21; 25; 4; 6; 6А; 8;

Затишна 15; 20; 23;

Коцюбинського 1; 10; 11; 12; 14; 15; 16А; 17; 18; 2; 20; 21; 26; 28; 3; 30; 32; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

Крім того, у Травневе світло буде відсутнє в тому ж часовому проміжку — з 9:00 до 17:00 — за окремими адресами через ремонтні роботи: вул.Фабрична буд.15.

Графіки відключень "Харківобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: щоб отримати допомогу, потрібно виконати одну умову.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: ПФУ надає виплати на харчування, кому доступні.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям приготували нові виплати.