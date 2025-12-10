Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області відбулося у кількох громадах регіону та боляче вдарило по фінансовим можливостям мешканців, пише Politeka.net.

Як інформують у Вознесенській міськраді, в місті цого року відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області. Проте це не єдина громада, яка відчула зміни.

За централізоване водопостачання звичайні побутові споживачі тепер сплачують 34,89 грн за кубічний метр із ПДВ, водовідведення обходиться в 11,06 грн за кубічний метр із ПДВ. Це перший суттєвий перегляд розцінок за останні кілька років і він відчутно вплинув на сімейні бюджети.

Також у Південноукраїнську встановили тарифи для всіх споживачів на послуги, які надає комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» на території Южноукраїнської міської територіальної громади, в таких розмірах: водопостачання – 43,08 грн. за м³, з ПДВ; водовідведення – 57,60 грн. за м³ з ПДВ.

Не менш відчутним стало підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області, зокрема в Очакові. Там нові ціни на воду пов’язані із зростанням вартості енергоносів та скороченням обсягів водопостачання, а також із численними поривами на каналізаційних мережах.

Крім цього, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила тарифи операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) на 2026 рік.Тариф НЕК "Укренерго" було встановлено в два етапи – з 1 січня та з 1 квітня до кінця року, НКРЕКП й для ОСР застосувала аналогічний підхід. В регіоні за 1-й клас напруги доведеться платити 648,15/649.08, а за другий клас напруги - 2747/2752.39.

