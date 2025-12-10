Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі видають за зміненими інструкціями та критеріями, тож розповідаємо деталі.

У 2025 році БФ «Гостинна Хата» запровадив оновлені умови отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів в Одесі, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці благодійного фонду, щодня доступно лише 50 продовольчих наборів, а пріоритет віддається тим, хто прибув до міста нещодавно.

Для новоприбулих ВПО та пенсіонерів безкоштовні продукти в Одесі надаються раз на місяць впродовж перших 3 місяців перебування. Інші категорії можуть отримувати набори раз на 2 місяці за дотримання встановлених умов.

Програма безкоштовних продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі передбачає підтримку кількох категорій населення. До першочергових отримувачів належать новоприбулі переселенці, відлік яких ведеться від дати реєстрації довідки.

Для них їжа видається щомісяця протягом 3 місяців. Крім того, участь у програмі можуть брати матері, які самостійно виховують дітей при наявності відповідної довідки, родини з вагітними жінками, літні люди віком 70+, які проживають самостійно, самотні особи з інвалідністю 1 та 2 групи та багатодітні родини.

Щоденне обмеження у 50 наборів і пріоритет для новоприбулих визначають черговість видачі. Для переселенців з Херсону пакунки можна отримати раз на 2 місяці як у центрі «Гостинна Хата», так і в Центрі від херсонської громади «Вільні Разом».

Інші внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані у своїх громадах, наразі не можуть отримати набори у центрі «Гостинна Хата». Проте вони залишаються учасниками програми і можуть отримувати іншу допомогу, поки не налагоджено контакт із представниками їхніх громад.

Додатково щомісяця видається дитяче харчування. Інші види підтримки, включно з дитячими та дорослими підгузками, засобами гігієни, медичним обладнанням та медикаментами, надаються всім переселенцям, які цього потребують.

