Обленерго попереджає про додаткові графіки відключення світла в Харківській області на середу, 10 грудня 2025 року.

У звʼязку з проведенням планових робіт в електромережах 10 грудня на території Харківської області застосують додаткові графіки відключення світла, пише Politeka.

Ці обмеження торкнуться лише окремих населених пунктів регіону та конкретних адрес.

Зокрема, за даними обленерго, 10 грудня в Харківській області додаткові графіки відключення світла застосовуватимуть у місті Люботин орієнтовно з 9:00 до 17:00 для частини будинків по вул. Караванська, Короленка, Ревчанська, Каштанова, Павла Глазового, Романа Лисенка, Соняшникова, пров. Павла Чубинського, в-д Сонячний (детальний список адрес можна знайти на сайті громади).

Також про спеціальні графіки відключення світла на 10 грудня 2025 року попереджає Богодухівський район електричних мереж в Харківській області. Як повідомляє Politeka, з 9:00 до 17:00 без електроенергії тимчасово залишаться мешканці села Вікторівка:

вул. Ветеранів Праці, буд. 1, 1А, 2, 4, 5, 5А, 7, 9, 12, 14, 15А, 16, 18;

Захисників України, 8;

Спортивна, 6;

Молодіжна, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

Центральна, 1, 1Б, 1В.

а з 9:00 до 20:00 у середу обмеження діятимуть у селі Сазоно-Баланівка:

вул. Лісна, 1, 2, 3, 4, 5;

Тараса Шевченка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18;

Центральна, 54, 54А, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73;

Зелена, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

Садова, 1, 2, 3;

Сонячна, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17.

