Протягом наступних днів, 10 та 11 грудня 2025 року, в Київській області діятимуть додаткові локальні графіки відключення світла.

ДТЕК попереджає про додаткові графіки відключення світла в Київській області на 10 та 11 грудня 2025 року, повідомляє Politeka.

Мова йде саме про спеціальні графіки відключення світла, які застосовуватимуться у звʼязку з проведенням профілактичних робіт в електромережах додатково до звичайних стабілізаційних знеструмлень і можливих екстрених і аварійних.

Зокрема, за даними ДТЕК, у Київській області такі знеструмлення відбудуться 10 грудня в межах Кагарлицької міської територіальної громади. Орієнтовно з 9:00 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці села Горохуватка, які проживають у будинках по вулицях Центральна, Південна, Миру та Тараса Шевченка, пише Politeka.

Також спеціальні графіки відключення світла протягом наступних кількох днів застосовуватимуть у межах Великодимерської селищної територіальної громади. Так, 10 числа з 9:30 до 15:30 знеструмлення відбудуться в селі Кулажинці для будинків по вулицях Київська, Галини Козюби, Центральна, Чернігівська.

А в четвер, 11 грудня, обмеження електропостачання діятимуть у таких населених пунктах:

Русанів (вул. Гайова, Селищанська, Сеньківська, Трубіжська, Хамбіра) – з 9:30 до 15:30;

Велика Димерка (Княгині Ольги, Князя Острозького, Михайлівська, Освіти, Паркова, Пирогова, Промислова, Свято-Георгіївська, Соборна, Шевченка, Ярослава Мудрого) – з 10:00 до 17:00.

