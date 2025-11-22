Подорожание проезда в Чернигове может быть введено в ближайшее время, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют власти города.

В частности, планируется повышение стоимости проезда в автобусах при оплате транспортной и банковской картами до 15 и 17 гривен соответственно, вместо нынешних 12 и 15 гривен. Оплата наличными останется 17 гривен, а ученические билеты не изменятся.

Предложение обсуждали 20 ноября на заседании рабочей группы по ценовой политике в жилищно-коммунальном хозяйстве и городском транспорте.

Начальник управления транспорта, транспортной инфраструктуры и связи горсовета Александр Рыжий пояснил, что изменения связаны с пересмотром стоимости транспортной услуги на километр пробега. Последний раз тариф на километр устанавливали в 2022 году по расчетам 2021-го. Тогда топливо обошлось в 30 грн за литр, а сейчас его цена составляет 52–55 грн. По словам Рыжого:

"Если сейчас перевозчики получают 44 гривны за километр, планируется повышение до 52. Для того чтобы сбалансировать нагрузку на городской бюджет, предлагается пересмотреть стоимость проезда при оплате банковской картой и транспортной картой."

Теперь профильное управление с подготовленными предложениями будет обращаться в городскую военную администрацию, которая будет принимать окончательное решение о тарифах.

Напомним, что последний раз стоимость передвижения изменялась в марте 2024 года. Тогда повысили цену для учащихся, а также для пассажиров, оплачивающих наличными или карточками.

Подорожание проезда в Чернигове объясняют необходимостью учесть реальные расходы перевозчиков и обеспечить баланс в городском бюджете, отмечают в горсовете.

