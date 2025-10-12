Робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює клієнтське обслуговування, роздрібну торгівлю й перевезення, пропонуючи стабільний дохід і підтримку старших працівників.

Робота для пенсіонерів у Чернігівській області представлена кількома напрямами, що забезпечують стабільність, офіційне працевлаштування та можливість залишатися активними, повідомляє Politeka.

Вакансії розміщені на порталі work.ua, де охоплено різні сфери зайнятості.

У Ніжині компанія «Датагруп, Volia» відкрила набір операторів контакт-центру. Завдання включають спілкування з клієнтами, консультації щодо послуг, внесення даних у систему та оформлення заявок. Оплата становить 11–13 тисяч гривень після податків, із бонусами. Графік — п’ятиденний, зі змінами тривалістю від семи годин у межах 9:00–20:00. Необхідні уважність, грамотність, вміння користуватися комп’ютером і доброзичливе ставлення до людей.

Також відкрита вакансія продавця продовольчих товарів у мережі NOVUS. Робота передбачає викладку асортименту, перевірку термінів придатності, консультування покупців. Зарплата — 21 200–25 400 гривень за 16 днів. Передбачено офіційне оформлення, своєчасні нарахування, безкоштовне харчування, навчання й житло при необхідності. Компанія приймає кандидатів будь-якого віку, включно зі студентами та людьми пенсійного віку.

Крім того, сервіс Boltua шукає водіїв у Чернігові. Необхідне посвідчення категорії B і щонайменше рік досвіду. Заробіток — 30–40 тисяч гривень залежно від умов співпраці, оренда авто — 3 999 гривень на тиждень.

Отже, робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює клієнтське обслуговування, роздрібну торгівлю й перевезення, пропонуючи стабільний дохід і підтримку старших працівників.

