Синоптики склали прогноз погоди в Харкові на тиждень з 13 по 19 жовтня та розкрили деталі.

Прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 жовтня у Харкові зробили синоптики та розповіли, які сюрпризи підготувала нова неділя жовтня, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 жовтня у Харкові. Розпочнеться все зі прохолодної пори. У понеділок 13-ого числа: ранок та день у Харкові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Без опадів. Максимальна температура повітря сягне +10°C.

У вівторок, 14.10: повітря прогріється до +9°C. Небосвід цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора.

Середа, 15.10: ранок очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Температурні коливання — від +4 до +8°C.

Четвер, 16 числа: протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Впродовж дня температура триматиметься в межах +5…+9°C. Люди помітили: чим раніше випаде перший сніг, тим пізніше увійде у свої права зима; а рання зима частіше за все настає, якщо довго не було першого снігу.

У п’ятницю, 17.10: ранок буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Дождів не прогнозується. Температура повітря триматиметься в межах +7…+11°C.

Субота, 18.10: хмари затягнуть місто до самого вечора. Дождів не прогнозується. Температура коливатиметься від +7 до +11°C.

У неділю 19.10: з ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температурні показники — від +6 до +9°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з з 13 по 19 жовтня у Харкові обіцяє прохолодну пору.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: кому з літніх людей надають гуманітарні набори та іншу допомогу.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям розкрили, як отримати "сьому" виплату.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ попередили, кому з жовтня доведеться повернути гроші.