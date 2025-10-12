АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" оголосило нові локальні графіки вікдлючення світла в області на наступний тиждень – із 13 по 19 жовтня 2025 року.

На території Дніпропетровської області протягом тижня з 13 по 19 жовтня 2025 року знову будуть застосовувати графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема повідомляється, що в межах Нoвooлeксaндpівської сільської територіальної громади відключення світла діятимуть у понеділок і вівторок, 13-14 жовтня, з 8:00 до 18:00 у таких населених пунктах:

Новоолександрівка (вул. Дружби, Осіння, с-т "Дніпровська рівʼєра", "Дорожник", "Лоцман", "Рудана");

Старі Кодаки (вулиці Будівельників, Весела, Гетьманська, Гірнича, Гоголя, Дорожня, Зарічна, Клубна, Лазурна, Космічна, Крайня, Коротка, Маяковського, Металургів, Миру, Набережна, Річна, Поштова, Паркова, Оптимістів та ін.);

Південне (Виноградна, Гарнізонна, Південна, Підводників, пров. Корабельний);

Дніпрове (Центральна);

Сажівка (Оптимістів);

Червоний Садок (Джерельна).

У місті Камʼянське обмеження діятимуть 13.10 приблизно з 8 до 19 години для будинків по вулицях Бузкова, Марії Примаченко, Ольги Кобилянської, Кримська, Червоної Калини, Металургів, Полтавська, Романківська, Федора Сокуренка, Сонячна, Чорноморська, повідомляє Politeka.

Також на наступному тижні в Дніпропетровській області графіки відключення світла застосовуватимуть у межах Криничанської селищної громади із 8:00 до 18:00 або 14:00. В понеділок без електроенергії тимчасово залишаться деякі мешканці Червоного Ставу, Гримучого, Соколівка, Верхівцевого, Козодуба, а в вівторок – Криничок, Червоного Яру та Українки.

Крім того, планове знеструмлення також відбудеться 14.10 з 8 до 18 години в селищі Світле.

