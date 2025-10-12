Жителів Кіровоградської області очікує графік відключення світла на тиждень з 13 по 19 жовтня, повідомляє Politeka.
Таку інформацію надають в Кіровоградобленерго.
Енергетики проводять технічне обслуговування та модернізацію обладнання для забезпечення безперебійної подачі електроенергії у майбутньому.
13 жовтня 2025 року (09:30–17:00)
Ремонтні роботи відбудуться у таких населених пунктах:
- Новокрасне: Катани – будинки 1, 4–8, 10, 14–15, 17, 19–20, 23, 26–27, 30, 32, 35, 38, 40–42, 44, 46, 48–49, 54, 59, 64, 71, 73
- Новомихайлівка: вул. Залізнична, Перемоги, Степова, Центральна – низка будинків
- Олексіївка: Левадна, Лісова, Перспективна, Польова, Степова
- Оникиєве, Станція Ташлик: численні вулиці та провулки
14.10 2025 року (09:00–18:00)
Тимчасові відключення електропостачання зачеплять:
- Новопетрівка: Зарічна, Набережна, Степова
- Веселе: Шевченка
- Лутківка: Гоголя, Зарічна, Івана Франка, Лісова, Молодіжна, Степова, Шахтарська, Шевченка
- Мала Виска: численні вулиці та провулки, включаючи Віктора Чабана, Залізничну, Квіткову, Костянтинівську
- Мануйлівка, Паліївка, Плетений Ташлик: ряд вулиць та провулків
15 жовтня 2025 року (09:00–18:00)
Відключення відбудуться у:
- Вишневе: Миру, Степова, Тараса Шевченка, Центральна та Центральна – Нова
- Мала Виска, Новопетрівка: значна кількість вулиць та провулків
16.10 2025 року (09:00–18:00)
Роботи на електромережах продовжаться у:
- Веселе, Лутківка, Мала Виска, Мануйлівка, Паліївка, Вишневе – відповідні вулиці
Рекомендації для мешканців:
- Попередньо підготуйте запас води та альтернативне освітлення.
- Перевірте заряд мобільних пристроїв та робочих приладів.
- Плануйте роботу побутової техніки у години до або після ремонту.
- Зберігайте контакти аварійної служби для оперативного реагування.
Графік відключення світла на тиждень з 13 по 19 жовтня в Кіровоградській області є важливою частиною підтримки стабільної роботи електромереж та безпеки жителів.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: яка ситуація на ринку.
Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: українцям пояснили, на що можна витратити виплати.
Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: як сарана вплине на ціни у магазинах.