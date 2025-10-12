Графік відключення світла на тиждень з 13 по 19 жовтня в Кіровоградській області є важливою частиною підтримки стабільної роботи електромереж та безпеки жителів.

Жителів Кіровоградської області очікує графік відключення світла на тиждень з 13 по 19 жовтня, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в Кіровоградобленерго.

Енергетики проводять технічне обслуговування та модернізацію обладнання для забезпечення безперебійної подачі електроенергії у майбутньому.

13 жовтня 2025 року (09:30–17:00)

Ремонтні роботи відбудуться у таких населених пунктах:

Новокрасне: Катани – будинки 1, 4–8, 10, 14–15, 17, 19–20, 23, 26–27, 30, 32, 35, 38, 40–42, 44, 46, 48–49, 54, 59, 64, 71, 73

Катани – будинки 1, 4–8, 10, 14–15, 17, 19–20, 23, 26–27, 30, 32, 35, 38, 40–42, 44, 46, 48–49, 54, 59, 64, 71, 73 Новомихайлівка: вул. Залізнична, Перемоги, Степова, Центральна – низка будинків

вул. Залізнична, Перемоги, Степова, Центральна – низка будинків Олексіївка: Левадна, Лісова, Перспективна, Польова, Степова

Левадна, Лісова, Перспективна, Польова, Степова Оникиєве, Станція Ташлик: численні вулиці та провулки

14.10 2025 року (09:00–18:00)

Тимчасові відключення електропостачання зачеплять:

Новопетрівка: Зарічна, Набережна, Степова

Зарічна, Набережна, Степова Веселе: Шевченка

Шевченка Лутківка: Гоголя, Зарічна, Івана Франка, Лісова, Молодіжна, Степова, Шахтарська, Шевченка

Гоголя, Зарічна, Івана Франка, Лісова, Молодіжна, Степова, Шахтарська, Шевченка Мала Виска: численні вулиці та провулки, включаючи Віктора Чабана, Залізничну, Квіткову, Костянтинівську

численні вулиці та провулки, включаючи Віктора Чабана, Залізничну, Квіткову, Костянтинівську Мануйлівка, Паліївка, Плетений Ташлик: ряд вулиць та провулків

15 жовтня 2025 року (09:00–18:00)

Відключення відбудуться у:

Вишневе: Миру, Степова, Тараса Шевченка, Центральна та Центральна – Нова

Миру, Степова, Тараса Шевченка, Центральна та Центральна – Нова Мала Виска, Новопетрівка: значна кількість вулиць та провулків

16.10 2025 року (09:00–18:00)

Роботи на електромережах продовжаться у:

Веселе, Лутківка, Мала Виска, Мануйлівка, Паліївка, Вишневе – відповідні вулиці

Рекомендації для мешканців:

Попередньо підготуйте запас води та альтернативне освітлення. Перевірте заряд мобільних пристроїв та робочих приладів. Плануйте роботу побутової техніки у години до або після ремонту. Зберігайте контакти аварійної служби для оперативного реагування.

