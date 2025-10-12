У Вінницькій області оприлюднили графік відключення газу на тиждень з 13 по 19 жовтня, тож розповідаємо, кому готуватись до незручностей.

Графік відключення газу на тиждень з 13 по 19 жовтня у Вінницькій області охопить декілька населених пунктів, повідомляє Politeka.

Як інформують на сайті місцевої філії "Газмереж", обмеження пов’язані з плановими роботами з технічного обслуговування систем газопостачання, що проводяться для забезпечення безпечної та стабільної роботи мереж.

За графіком відключення газу на тиждень з 13 по 19 жовтня у Вінницькій області, в самій Вінниці 13.10 тимчасово не буде блакитного палива на Князів Коріатовичів 56, 96, Бузький узвіз 3, 29, Академіка Янгеля 22, 25, 27, 62, 66, 89.

14.10 обмеження стосуватиметься вулиці Київської, 9, 17, 18, 19, 20, 38А, 45, 62, 102, 178. А 15.10 в облцентрі плануються роботи за такими адресами: Київська, 7, 32, Академіка Янгеля, 36, 51, А. Кримського, 24, Келецька, 2, 19, Академіка Заболотного, 34, Б. Претвича, 3, 24.

У Могилів-Подільському блакитного палива не буде на проспекті Незалежності, будинок № 103 А, впродовж двох днів, 13.10 та 14.10.

У селі Олександрівка Жмеринського району 13.10 тимчасово припинять подачу на вулиці Тараса Шевченка 16. Аналогічно в селі Жуківці 13.10 вимкнуть постачання на Центральній 146.

Споживачів просять врахувати графік відключення газу на тиждень з 13 по 19 жовтня у Вінницькій області під час планування свого побуту. Також фахівці радять перевіряти стан газових лічильників і приладів перед відновленням подачі, аби уникнути можливих неприємних ситуацій.

Крім того, у газових службах нагадують, що певні незручності у вигляді відсутності блакитного палива допомагають ефективно провести профілактичні та ремонтні роботи, що підвищує безпеку мереж та зменшує ризик аварій.

