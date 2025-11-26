Обленерго попередило, які графіки відключення світла плануються в Харківській області в період із 27 по 29 листопада 2025 року.

Енергетики застосовуватимуть із 27 по 29 листопада 2025 року додаткові графіки відключення світла в Харківській області, повідомляє Politeka.

У межах Богодухівської громади в Харківській області 27 листопада графіки відключення світла діятимуть у таких населених пунтках:

Кленове (Івана Конопельця, Богодухівська, Заводська, Мальченки, Молодіжна, Нова, Садова, Центральна, Набережна, Задорожна, Зарічна, Новоселівка, Харківська, Східна), Максимівка (Дачна, Шкільна), Заозерне (Лісна), Новоселівка (Новоселівська), Таверівка (Пуста, Таверівська) – з 9:00 до 11:00 та з 14:00 до 17:00;

(Івана Конопельця, Богодухівська, Заводська, Мальченки, Молодіжна, Нова, Садова, Центральна, Набережна, Задорожна, Зарічна, Новоселівка, Харківська, Східна), (Дачна, Шкільна), (Лісна), (Новоселівська), (Пуста, Таверівська) – з 9:00 до 11:00 та з 14:00 до 17:00; Заброди (Центральна), Філатове (Східна), Шарівка (Лісова, Лугова, Санаторська, Соснова, Центральна, Хмельницького, Миколаївська, Макаренка, Ємця, Миру, Молодіжна, Набережна, Перемоги, Санаторська, Світла, Фіалковська, Шкільна, пров. Сосновий, Дачний, Луговий), Крисине (Задорожна, Зарічна, Східна та ін.) – з 9:00 до 17:00.

Також 27 листопада, як пише Politeka, графіки відключення світла торкнуться Циркунівської громади. Без електроенергії з 8:30 до 17:00 залишаться деякі будинки в селах:

Циркуни (по вул. Соборна, Агрохімічна, Академічна, Благодатна, Виноградна, Волошкова, Зелена, Квітнева, Корогодська, Лісна, Нагірна, Поліська, Промениста та ін.;

Черкаські Тишки (Фермерська).

У місті Мерефа обмеження діятимуть протягом двох днів: 27 числа з 9:00 до 17:00 – райони Центр і вокзал, а 29.11 – з 9:00 до 15:00 – район Гора.

Крім того, на 28 число знеструмлення заплановано в місті Люботин – з 9:00 до 16:00 для будинків по вулицях Джерелянська, Звʼязку, пров. Джерелянський.

