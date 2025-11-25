Спеціалісти ДТЕК оголосили нові локальні графіки відключення світла для окремих населених пунктів Київської області на середу, 26 листопада 2025 року.

У звʼязку з плановими профілактичними роботами в деяких населених пунктах Київської області 26 листопада діятимуть нові локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

У селищі Глеваха графіки відключення світла 26 листопада застосовуватимуть із 8:00 до 20:00 для будинків по вулицях Київська, Вокзальна, Отаманська, Дослідна, Героїв України, Шевченка, Пимоненка, Новий Шлях, Півня, Крикуна, Зоряна, Ботанічна, Галицька, Амосова, Учительська, Лугова, Зелена, Полуботка, Гетьманська, Піщана, пров. Вишневий.

Також у середу обмеження протягом 12 годин, з 8:00 до 20:00, діятимуть у селі Мала Антонівка по вул. Польова, Франка, Шевченка, повідомляє Politeka.

У межах Великодимерської селищної територіальної громади діятимуть такі графіки відключення світла на 26 листопада:

Богданівка (Садова, Терещенка, Хмельницького), Кулажинці (Київська, Галини Козюби, Центральна, Чернігівська) – з 9:00 до 19:00;

Гоголів (Григорія Галагана, Грушевського, Зоряна, Калюка, Шевченка) – з 9:00 до 17:00.

Крім того, з 11:00 до 16:00 планове знеструмлення відбудеться в селі Хмільна Дмитрівської громади для будинків по вулиці Кучерова.

ДТЕК наголошує, що ці обмеження повʼязані з плановими роботами, які мають підвищити надійність електропостачання в регіоні та допомогти запобігти можливим аваріям у мережах.

