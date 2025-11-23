Підвищення тарифів на воду у Черкаській області відбувається відповідно до офіційних розрахунків та обґрунтувань підприємства.

Підвищення тарифів на воду у Черкаській області набирає чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає адміністрація КНП «Тальнівська багатопрофільна лікарня».

Причиною змін стало зростання собівартості послуг та потреба покрити витрати на електроенергію, матеріали й ремонтні роботи.

Діючий тариф на централізоване водопостачання для всіх категорій споживачів становить 30,65 грн за кубометр з ПДВ. Планова ціна на 2026 рік встановлена на рівні 30,78 грн за кубометр, що відповідає підвищенню на 0,13 грн або 0,45%.

Збільшення вартості пов’язане зі змінами на ринку електроенергії, необхідністю включення мінімальних витрат на ремонт та матеріали, а також із прогнозом індексу цін виробників на 2026–2028 роки. Витрати на оплату праці залишаються на рівні мінімальної зарплати 2025 року — 8 000 грн.

Зауваження та пропозиції щодо нових тарифів можна подати з 1 по 16 жовтня 2025 року за адресою м. Тальне, вул. Небесної Сотні, 65а, або електронною поштою talneekonom@gmail.com.

Попри таку складну ситуацію, в області оголосили й хороші новини. Зокрема, жителі Черкащини мають можливість отримати грошову допомогу на опалення.

Уряд передбачив додаткову фінансову підтримку для внутрішньо переміщених осіб, які залишили свої домівки через війну та нині проживають у різних регіонах України.

