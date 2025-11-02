Грошову допомогу для ВПО на опалення у Черкаській області надаватимуть українцям, але отримають її не всі переселенці, а тільки деякі категорії, пише Politeka.net.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Уряд передбачив додаткову фінансову підтримку для внутрішньо переміщених осіб, які залишили свої домівки через війну та нині проживають у різних регіонах України. Йдеться про ті категорії переселенців, які є отримувачами пільг або житлових субсидій, а також про тих вимушено переміщених осіб, що не отримували грошової допомоги від міжнародних донорів.

Розмір і призначення грошової допомоги для ВПО у Черкаській області

Середній розмір виплати для переселенців становитиме 8 000 гривень на одне домогосподарство. Ці кошти призначені для придбання твердого палива — зокрема, вугілля, брикетів або дров, залежно від типу опалення та регіональних потреб.

За даними уряду, приблизно 32 000 домогосподарств серед внутрішньо переміщених осіб зможуть отримати зазначену допомогу. Програма має на меті не лише підтримати найуразливіших переселенців, але й зменшити навантаження на місцеві бюджети під час проходження опалювального сезону 2025/2026 року.

Хто і коли здійснюватиме виплати

Грошова допомога для ВПО у Черкаській області виплачується Пенсійним фондом України. Переказ грошей відбуватиметься після завершення виплат від міжнародних організацій, орієнтовно у листопаді–грудні 2025 року. Такий підхід дозволить уникнути дублювання допомоги та забезпечить більш справедливий розподіл ресурсів між усіма категоріями переселенців.

Отримані кошти зараховуватимуться на особисті рахунки одержувачів, відкриті в уповноважених банках, з можливістю подальшого безготівкового використання.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Черкасах: українцям безкоштовно надають важливу послугу.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Черкаській області: у ПФУ попередили, коли українцям можуть відмовити у допомозі.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Черкасах: українців готові підтримати, що варто знати.